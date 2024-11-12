قاض أمريكي يوقف الإجراءات مؤقتا ضد ترامب في قضيته مع ممثلة أفلام إباحية

أظهرت وثيقة نشرت اليوم الثلاثاء، أن قاضيا في ولاية نيويورك الأمريكية قرر وقف الإجراءات مؤقتا في قضية جنائية مرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان اليوم الثلاثاء قراره بشأن ما إذا كان من الممكن إلغاء إدانة ترامب في القضية بسبب قرار المحكمة العليا في يوليو، بخصوص الحصانة الرئاسية، وفق وكالة رويترز.

وكان ترامب يستعد لصدور الحكم في القضية في 26 نوفمبر الجاري.

وأرسل ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى ميرشان يوم الأحد طلبوا منه فيها إيقاف الإجراءات مؤقتا بسبب فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وأفاد ممثلو الادعاء بأن ترامب طلب من المكتب الموافقة على التأجيل، وأضافوا: «يتفق الشعب على أن هذه ظروف غير مسبوقة».

وأوقف ميرشان جميع الإجراءات في القضية مؤقتا حتى 19 نوفمبر الجاري.