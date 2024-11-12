احتجاجات في بلجراد ضد فساد الحكومة بعد حادث انهيار سقف محطة قطارات

نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة الصربية بلجراد مساء الاثنين، وفقا لتقارير إعلامية، تحت شعار "الفساد يقتل".

وكان احتجاجهم موجها ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوشيتش، وذلك عقب انهيار سقف محطة القطارات الرئيسية في مدينة نوفى ساد شمال صربيا قبل عشرة أيام.

وأسفر انهيار السقف عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات بجروح. وحتى اليوم، لا يوجد تفسير قاطع لسبب الكارثة.

ويؤكد منتقدو الحكومة أن هناك فسادا بين المسؤولين في السلطة، وهو ما تتسم به أيضا العديد من مجالات الحياة العامة في صربيا.

ويعود مبنى المحطة في نوفى ساد إلى عام 1964 وقد خضع لعمليات تجديد واسعة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم يتم تضمين تجديد السقف في هذه الإصلاحات، والأسباب وراء ذلك غير واضحة.

وسار المتظاهرون من مكتب الحكومة في وسط بلجراد إلى مكتب الرئيس الذي يبعد بضع مئات من الأمتار فقط. وكانت الأحزاب المعارضة قد دعت إلى المسيرة.

وكان الرئيس فوشيتش يحضر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو في ذلك الوقت.

ومنذ الكارثة في نوفى ساد، جرت بالفعل مظاهرات في المدينة الشمالية الصربية وفي بلجراد.

وقبل مغادرته متجها إلى باكو، ادعى فوشيتش أن الاحتجاجات يتم تأجيجها من قبل "وسائل الإعلام المعادية لصربيا".