قال محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، أن تصريحات العدو الإسرائيلي تدعي انتهاء عمليتها العسكرية في جنوب لبنان، وأنها تسعى إلى التوصل إلى حل سياسي ولكن بفرض شروطها لتظهر بمظهر المنتصر، مشددا أن «هذا لن يتحقق».

وتابع خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: «نحن نترك المفاوضات السياسية للدولة اللبنانية الرسمية.. أما نحن فهمنا الميدان والمواجهة والقتال».

ونفى تلقي حزب الله أو المسؤولين اللبنانيين أي مسودة اتفاق أو تفاوض أو مشروع للحل حتى الآن بشكل رسمي على الإطلاق، مشيرا إلى أن ما يتداول إعلاميا مجرد تسريبات غير مؤكدة ولكن لم تترجم بعد إلى أي مسودة للحل أو الاتفاق.

وتابع: «نحن لا نتدخل في هذا التفاوض؛ ولكن أعلمنا من قبل المسئولين الرسميين للدولة أنه لم يصل شيء حتى الآن ولكنهم يتوقعون مبادرة لاستكمال التفاوض».

وانتقد دور المبعوث الأمريكي هوكشتاين، معتبرا أنه يعمل لصالح إسرائيل والمشروع الأمريكي في المنطقة، قائلا: «نؤيد ما يراه المسؤولون اللبنانيون من مصلحة للبنان، بأي اتفاق يحفظ سيادة لبنان الوطنية كاملة غير منقوصة في أي اتفاق يوقع مع العدو الإسرائيلي».