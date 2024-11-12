قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه ينبغي ترتيب العلاقات الخارجية من أجل تطوير وتنظيم الشئون الداخلية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الثلاثاء، بأن تصريحات مسعود بزشكيان جاءت خلال اجتماعه مع جمع من وزراء الخارجية السابقين.

وقال الرئيس الإيراني: «شئنا أم أبينا سنواجه أمريكا على الساحة الإقليمية والدولية لذلك علينا أن ندير هذه الساحة بأنفسنا».

وأضاف: «بذلنا جهودا كثيرة خلال مدة قصيرة من عمر حكومتنا وقمنا بحل العديد من القضايا والمشاكل السياسية الخارجية، واليوم تجمعنا علاقات جيدة مع جيراننا الذين وقعنا على اتفاقيات معهم عند لقائنا بهم».

وأشار إلى أن بلاده ترغب في تنمية علاقاتها مع كل دول العالم بما فيها الدول الأوروبية، منوها إلى أن "المفاوضات مع الدول الأوروبية جارية ولكن الكيان الإسرائيلي بأفعاله الشيطانية الأخيرة سعى لإيجاد خلل وتعقيد في هذا الصدد.

وكانت إيران قد أعلنت اليوم الثلاثاء، بناء نفق دفاعي في العاصمة طهران، بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد أواخر الشهر الماضي.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بأنه للمرة الأولى في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران، مشيرة إلى أن النفق يقع قرب وسط المدينة، وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني، بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.