الصحة اللبنانية: استشهاد 5 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت العبادية شرق بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 5 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت العبادية شرق العاصمة بيروت.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، إن «الغارة الإسرائيلية على بعلشميه أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة اثنين بجروح».

فيديو من الغارة على منزل في المنطقة الواقعة بين بعلشميه وضهور العبادية pic.twitter.com/aghGunNE3p — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 12, 2024

من جهتها، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على المنطقة الواقعة بين بعلشميه وضهور العبادية - فوق جسر بعلشميه - الطريق الدولية في قضاء عاليه، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت منزلًا.

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سكان 14 قرية جنوب لبنان بإخلاء منازلهم.

وبحسب تدوينة للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تضمن الإنذار قرى: شقرا، وحولا، ومجدل سلم، وطلوسة، وميس الجبل، وصوانة، وقبريخا، ويحمور، وارنون، وبليدا، ومحيبيب، وبرعشيت، وفرون، وغندورية.

وزعم أن «نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة في هذه المناطق»، مُدعيًا أن «الجيش لا ينوي المساس بالسكان».

وأضاف: «من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير»، وفقًا لتدوينته.

وجدد قوله إن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر».

وأشار إلى أن «السكان يحظر عليهم التوجه جنوبًا؛ لأنه قد يشكل خطرًا على حياتهم»، زاعمًا أن «الجيش سيبلغهم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلهم، حال توفر الظروف الملائمة لذلك».



