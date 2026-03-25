قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران لا تسعى إلى الحرب وتريد إنهاء الصراع بشكل دائم.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن إيران تطالب بوقف الحرب بشكل دائم وتعويضات عن الدمار، موضحا أن بلاده تعمل على توثيق جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب ضد إيران وستتابعها في المحافل الدولية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تبعث رسائل عبر وسطاء مختلفين، وأشار إلى أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعني التفاوض مع أمريكا.

وأفاد بأن السلطات العليا تراجع المقترحات المقدمة وإيران لا تنوي إجراء محادثات مع أمريكا.

وتابع عراقجي: «العدو فشل في تقسيم البلاد وتحقيق نصر سريع وفشل في كسر وحدة صفنا وشعبنا في الساحات كل ليلة لدعمنا، وشدد على أن الحرب نقطة ذهبية في تاريخ إيران، حيث منعت طهران قوتين نوويتين من تحقيق أهدافهما.

ونوه بأن القواعد الأمريكية في المنطقة استخدمت لشن عمليات ضد إيران، وقال: «لا عداء لنا مع دول المنطقة ونستهدف فقط القواعد الأمريكية والقواعد التي تنطلق منها هجمات ضدنا».

ولفت إلى أن رسالة إيران لدول المنطقة أن يبتعدوا عن الأمريكيين، وتابع: «نستغرب عدم إدانتها للحرب الأمريكية الصهيونية علينا».

وشدد الوزير الإيراني، على أن مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى لـ«العدو»، موضحًا أن طهران تدرس ترتيبات خاصة لإدارة المضيق حتى بعد الحرب.

واستكمل: «العدو لجأ لدول أخرى لفتح مضيق هرمز ولم يتمكن من ذلك وهو مغلق فقط أمام السفن التابعة للعدو».