جورجيا: التحقيق بتحطم الطائرة المنكوبة يجري بتنسيق مع تركيا

• وزير الداخلية الجورجي غيكا غيلادزه قال إنه تم تشكيل فريق تحقيق دولي يضم مسؤولين من تركيا..

أعلن وزير الداخلية الجورجي غيكا غيلادزه، تشكيل فريق دولي للتحقيق بسقوط طائرة الشحن العسكرية التركية في بلاده، موضحا أن الفريق يضم مسؤولين أتراك وأن التحقيق يُجرى بالتنسيق مع أنقرة.

وأدلى غيلادزه بتصريحات للصحفيين الأربعاء، حول سقوط طائرة الشحن العسكرية التركية أمس الثلاثاء في منطقة سغناغي شرقي جورجيا، معربا عن بالغ حزنه لحادث التحطم ومقدما تعازيه في الضحايا.

وأشار الوزير إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ في المنطقة، لافتا إلى أن بلاده تعمل بتعاون وثيق مع تركيا.

وأضاف: "شكلنا فريق تحقيق دولي، ويضم الفريق مسؤولين من تركيا. لقد عملوا طوال الليل في موقع الحادث وشاركوا بنشاط في سير التحقيق".

وتابع: "التحقيق يُجرى بالتنسيق مع تركيا، وسنطلع الرأي العام على التطورات أولا بأول".

وأوضح أنه من المبكر الحديث عن أسباب الحادث في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن "حطام الطائرة منتشر على مساحة واسعة".

وأردف: "تساهم القوات المسلحة الجورجية في الجهود الميدانية لأن العنصر البشري مهم جدا في هذه العملية".

كما ذكر غيلادزه أن وزير الدفاع الجورجي إيراكلي تشيكوفاني توجّه إلى المنطقة لمتابعة أعمال البحث والإنقاذ ميدانيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 20 عسكريًا جراء تحطم طائرة شحن من طراز C130 تابعة لها، الثلاثاء، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد، بالقرب من الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وأفادت الوزارة بأن فرق البحث والإنقاذ الجورجية عثرت على حطام الطائرة، مشيرةً إلى أن تحديد سبب الحادث سيُعلن لاحقًا عقب استكمال الفحوص الفنية من قبل الفريق التركي المختص.