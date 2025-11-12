وزير خارجية باكستان: ملتزمون بالحوار والتعددية باعتبارها أساس لضمان السلام والتنمية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم، التزام باكستان الثابت بالحوار والدبلوماسية والتعددية باعتبارها أساس لضمان السلام والاستقرار والتنمية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني في كلمة ألقاها خلال أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي 2025 المنعقد حاليا في العاصمة إسلام آباد برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني وبمشاركة القادة البرلمانيين من نحو 40 دولة تحت شعار "السلام، الأمن والتنمية".

وأكد إسحاق دار أن السياسة الخارجية الباكستانية ترتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهي المساواة في السيادة والتسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل والعلاقات الودية بين الدول.

كما أكد أن باكستان تفضل الحوار لتحقيق الاستقرار والتقدم، مشيراً إلى أن مسيرة باكستان على الساحة الدولية اتسمت دائماً بالمرونة والحوار والشراكة.

وقال إن الدبلوماسية البرلمانية تستكمل الدبلوماسية التقليدية من خلال دمج منظور ممثلي الشعب في الخطاب الدولي، وأضاف أنه من خلال الاتصال الإقليمي وتسهيل التجارة وشراكات الاستثمار، يمكن للاقتصادات تحقيق الرخاء والإزدهار المشترك

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن العالم يشهد حقبة من التحول تتسم بضعف الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف، وتزايد التنافسات الجيوسياسية، وأزمات المناخ، والإرهاب، واتساع فجوات عدم المساواة.

وتابع أنه في مثل هذه الظروف، تحمل منتديات مثل مؤتمر رؤساء البرلمانات أهمية استثنائية، وشدد على أنه يجب ألا يقتصر الأمر على الحفاظ على التعددية فحسب، بل يجب أيضا تنشيطها من خلال الانفتاح والشمول والمشاركة الفعالة لممثلي الشعب.