مكتب أطباء السودان: مصر لم تتوقف لحظة واحدة عن دعم بلادنا

قالت الدكتورة نازك أبو زيد رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان، إنّ مصر لم تتوقف لحظة عن مساندة الشعب السوداني في مختلف جوانب الحياة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة تقدم مساعدات إنسانية كبيرة ومتنوعة.

وأوضحت أن مصر تلعب دورًا أساسيًا ضمن "الرباعية" المعنية بالشأن السوداني، مؤكدة ثقة السودانيين في القيادة المصرية وقدرتها على الضغط على طرفي النزاع من أجل التوصل إلى هدنة ووقفٍ لإطلاق النار، تمهيدًا لإنهاء الحرب.

ولفتت إلى أنَّ هذا الدور الذي تضطلع به مصر لا تستطيع معظم الدول القيام به، مشيدة بجهودها المتواصلة في هذا الملف.

وأوضحت أبو زيد أن أكثر ما يشغل الأطباء في الوقت الراهن هو ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، مثل الغذاء والدواء والمياه النظيفة.

ونوهت بأن مصر قادرة على المساعدة في فتح ممرات آمنة لإيصال هذه المساعدات، ولتمكين الكوادر المختصة والمدربة من الوصول إلى المناطق المتضررة والتعامل مع الأوضاع الإنسانية هناك.