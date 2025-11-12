تحطم طائرة شحن عسكرية تركية قرب الحدود بين أذربيجان وجورجيا

تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان يوم الثلاثاء، بحسب السلطات، دون تأكيد فوري عن وقوع ضحايا.

وأشارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين من جورجيا وأذربيجان إلى أن بعض الركاب يعتقد أنهم لقوا حتفهم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها وسائل إعلام تركية الطائرة وهي تدور في الهواء وتترك أثرا من الدخان الأبيض أثناء هبوطها.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التركية على منصة إكس إن الطائرة من طراز "سي 130" أقلعت من أذربيجان وكانت في طريقها إلى تركيا عندما تحطمت، مضيفة أن على متنها 20 فردا من العسكريين، بينهم طاقم الطائرة.

ووصلت السلطات الجورجية إلى موقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء بتوقيت جورجيا (1400 بتوقيت جرينتش)، وفقا لوزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الذي أضاف أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية إن الطائرة تحطمت في بلدية سيجناجي قرب الحدود الأذربيجانية، مشيرة إلى بدء تحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول) عن هيئة الطيران الجورجية قولها إن الاتصال بالطائرة فُقد بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، ولم تصدر الطائرة أي نداء استغاثة.