تحدث الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم نادي برشلونة، عن بداياته مع ريال سوسيداد، مرورًا بفترت تواجده في اتلتيكو مدريد، قبل انتقاله إلى النادي الكتالوني هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه تعلم التأقلم في "البلوجرانا".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حوار جريزمان، مع موقع الاتحاد الأوروبي «يويفا»، والذي قال فيه بطل العالم: "دائمًا كانوا يقولون إنني ما زلت صغيرًا للغاية، وأجروا لي أشعة على معصمي لرؤية مدى تطوري في ريال سوسيداد، وكانت لحظات صعبة للغاية ولكن داخل أرضية الملعب نسيت الأمر".

وتابع: "تعلمت كل شيء في سوسيداد بداية من اللمسة الأولى وصولًا للنظر إلى الأمام، وأساس طريقة لعبي جاءت بفضل هذا الفريق، وعندما وقعت لأتلتيكو كان تغييرًا صعبًا للغاية".

وكشف أنطوان عن سبب انتقاله إلى "الروخيبلانكوس"، قائلاً: "لم أذهب إلى الأتلتيكو للفوز بالتشامبيونزليج ولا الألقاب بل من أجل تعلم طريقة لعب جديدة، وفلسفات جديدة، وكرة قدم أخرى مع فريق آخر، والأتلتيكو لديه القدرة على الفوز بالليجا ودوري الأبطال كل عام".

وعن سيميوني، أضاف جريزمان، قائلاً: "لم يدعني أفعل ما كنت أفعله في سوسيداد ودائمًا كان يطلب مني المزيد وأمور لا أمتلكها والعمل مع الفريق، على عكس ريال سوسيداد لم ألعب كثيرًا للخلف، وكلفني الأمر حتى ديسمبر لتعلم الدفاع، والخطط الفنية، وأصبحت هدافًا بفضله، وكل ما تعلمته احتفظت به، حتى لاحظت تغييرًا في الموسم الثاني مع الأتلتيكو".

واختتم: "يجب أن أتعلم التأقلم على مركز جديد وفهم زملائي الجدد، ولم أتفاجئ من تحركات ميسي وسواريز، وبالطبع ليونيل لاعب لا يصدق، وعلينا الاستمتاع به وعندما أشاهده يلعب أو حتى ألعب معه يكون عرضًا مذهلاً".