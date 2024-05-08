نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يقيمون مخيما احتجاجيا في مبنى بجامعة بريمن بألمانيا

أقام نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، مخيما احتجاجيا في مبنى بجامعة بريمن شمالي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، إن ما يتراوح بين 25 و30 شخصا تجمعوا للمشاركة في مظاهرة لم يتم إخطار السلطات بها بشكل مسبق، مشيرا إلى أن قوات الطوارئ تواجدت في المكان.

وأضاف أن الوضع يتسم بالطابع السلمي حتى الآن.

وفي نفس السياق، أكدت متحدثة باسم الجامعة تأسيس المخيم الاحتجاجي في القاعة الزجاجية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، بأن هناك محادثات جارية في الوقت الراهن مع إدارة الجامعة حول المدة التي ستسمح للتجمع أن يستمر خلالها إذ إن للجامعة الحق في التحكم في الأنشطة التي تقع داخل أروقتها.

تجدر الإشارة إلى أن 12 شخصا احتلوا القاعة الرئيسية في جامعة لايبتسيج شرقي ألمانيا أمس الثلاثاء وذلك قبل أن يتم إخلاء القاعة من جانب الشرطة في وقت لاحق من مساء أمس.

كما أقام نشطاء مؤيدون للفلسطينيين في باحة بجامعة برلين الحرة أمس أيضا مخيما احتجاجيا تم فضه من جانب الشرطة بعد وقت قصير من إقامته.

وكان نشطاء احتجوا يوم الجمعة الماضي في جامعة هومبولت ببرلين.

ووفقا للشرطة، تجمهر حوالي 150 شخصا في مسيرة غير مسجلة. وطالب المتظاهرون بالحصول على قاعة محاضرات كمكان للتجمهر، وهو ما لم توافق عليه إدارة الجامعة.

ونتيجة لذلك فتحت الشرطة تحقيقات للاشتباه في التحريض ومقاومة سلطات إنفاذ القانون في 37 حالة.

وفي الولايات المتحدة، تشهد العديد من الجامعات منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفعاليات للتضامن مع الفلسطينيين هناك.

ويتهم منتقدون الجزء المتطرف من الحركة الاحتجاجية على وجه الخصوص بمعاداة السامية والتقليل من خطورة حركة حماس. وبحسب تقارير إعلامية، تم اعتقال 2000 شخص على خلفية هذا الأمر.