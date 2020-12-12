وزير المالية الألماني يدعو لفرض قيود على التسوق في المتاجر لاحتواء كورونا

دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إلى فرض قيود على التسوق في المتاجر على نحو سريع لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، اليوم السبت، إنه يتعين على ألمانيا قبول العديد من القيود بسبب انتشار الفيروس، "على سبيل المثال فيما يتعلق بقطاع التجزئة"، وأضاف: "يجب أن يتم ذلك بسرعة كبيرة الآن".

ومن المتوقع صدور قرارات لتشديد قيود احتواء كورونا غدا الأحد خلال المناقشات بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات.

وقال شولتس، خلال فعالية للإعداد للبرنامج الانتخابي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، إنه يجب تقليل الاختلاط إلى حد كبير، في المدارس على سبيل المثال.

وذكر شولتس أن الفيروس ينتشر بسرعة، وقال: "لذلك، يجب الآن اتخاذ قرارات واسعة النطاق لحماية صحة المواطنين".

ووعد وزير المالية بأن تراقب الحكومة العواقب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بذلك، وقال: "نخطط للقيام بذلك مرة أخرى بمساعدة كبيرة"، مؤكدا أنه من السليم "استثمار موارد مالية كبيرة"، حتى يظل المجتمع قادرا على إبداء التضامن.