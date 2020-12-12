 ورشة عمل عن أنظمة التعليم الجامعي بمشاركة رؤساء الجامعات بالغردقة - بوابة الشروق
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ورشة عمل عن أنظمة التعليم الجامعي بمشاركة رؤساء الجامعات بالغردقة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أ ش أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 9:46 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 9:46 م

انطلقت ورشة عمل في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، عن أنظمة التعليم الجامعي، بمشاركة 12 رئيس جامعة و12 نائب رئيس جامعة ورئيس أكاديمية البحث العلمي، بحضور الدكتور براين دارمودى الرئيس التنفيذى لأتحاد المدن البحثية للجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء مكتب هيئة فولبرايت.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي، في بيان اليوم السبت، إن ورشة العمل نظمتها هيئة (فولبرايت) للقيادات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر.

وأشار إلى أن ورشة العمل ضمت العديد من قيادات التعليم العالي، وناقشت أنظمة التعليم الجامعي ونظام التعليم الالكتروني ووسائله والمعوقات التي تواجه تطبيقه، كما جرت مناقشة أهداف وخطط الجامعات الأهلية الجديدة والبرامج التعليمية المقترح تنفيذها في الجامعات الأهلية


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