 ويستهام يقلب الطاولة على ليدز يونايتد ويهزمه بهدفين في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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ويستهام يقلب الطاولة على ليدز يونايتد ويهزمه بهدفين في الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:17 ص | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:17 ص

قلب ويستهام يونايتد تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 على مضيفه ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليدز يونايتد عن طريق ماتيوز كليتش من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 25 نجح ويستهام في تسجيل هدف التعادل عن طريق توماس سوستشيك قبل أن يضيف المدافع الإيطالي أنجيلو أوجبونا الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع ويستهام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.


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