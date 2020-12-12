الخطيب يشرح كيف تعامل الأهلي مع رحيل فايلر واختيار البديل؟

تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن تغيير المدربين ومسألة الرهان على بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وقال رئيس الأهلي عبر قناة النادي: «فايلر أراد أن يكون بجوار أسرته بسبب ظروف كورونا، وهذا ما شعرنا به، لذا قررنا التغيير والتفكير في مدرب آخر، وهنا قررنا أن يكون التعاقد مع مدرب صاحب مشروع، لذا تعاقدنا مع الجنوب إفريقي موسيماني لمدة موسمين بدلًا من موسم واحد، كما جرت العادة مع أكثر من مدرب أجنبي تعاقدنا معه الفترة الماضية».

وأشار: «رأينا أنه من الأفضل أن نتعاقد مع موسيماني موسمين، حتى يكون هناك فرصة لبناء مشروع وتحقيق طموحاتنا وطموحاته معًا، خاصة أنه مدرب جيد وصاحب قدرات جيدة وخبرة طويلة في الكرة الإفريقية».

وأضاف:«موسيماني كان سعيد جدا لتدريب الأهلي، لكن قلنا يجب أولا موافقة صن داونز ورئيسه، وبعد ذلك أرسل لنا موافقتهم وشعرت أنه يعرف لاعبي الأهلي بالاسم».

ووجه الخطيب الشكر لرينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، مؤكدا أنه سيحصل على مكأفاة الدوري.