السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بسيارة ووفاة قائدها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل واقعة اصطدام قطار 2014 "القاهرة-أسوان" بسيارة مجهزة بصهريج مياه، في المسافة الواقعة بين محطتي السباعية والمحاميد، والذي أسفر عن وفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إن السيارة المجهزة بصهريج مياه كانت لا تحمل لوحات معدنية واقتحمت المزلقان رغم إغلاقه بالبوابات المعدنية وعمل وسائل التنبيه والتحذير بالمزلقان.

وأضافت الهيئة، أنه نتيجة للعبور الخاطئ واقتحام المزلقان اصطدمت السيارة بجرار القطار مما أدى لوفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان الذي يقع بالكيلو متر 749/300 بخط القاهرة- أسوان، وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وناشدت الهيئة قائدى المركبات بكافة أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.