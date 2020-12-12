تمكنت مجموعة من المتطوعين من فك شفرة الرسالة الأكثر غموضا للقاتل المتسلسل الأمريكي "زودياك" الذي ارتكب جرائمه أواخر ستينيات القرن الماضي.

وكانت الرسالة المشفرة المؤلفة من 340 علامة التي أرسلها القاتل الذي لا يزال الغموض يلف شخصيته إلى صحيفة San Francisco Chronicle في الثامن من نوفمبر 1969 تعد حتى الآن بين أكبر أسرار هذه القصة المأساوية.

وأفادت هذه الصحيفة اليوم الجمعة بأن فريق الخبراء المختصين بفك الشيفرات من الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا خيب الآمال في أن هذه الرسالة الغامضة ستكشف عن اسم القاتل المشهور.

وكشف دافيد أورانتشاك (46 عاما)، وهو مصمم مواقع إنترنت مقيم في ولاية فيرجينيا ويعمل على فك شيفرات زودياك منذ عام 2016 أن الرسالة تنص: "آمل في أنكم تستمتعون كثيرا بمحاولاتكم إمساكي. لا أخاف من غرفة الغاز لأنها سترسلني إلى الجنة بشكل أسرع لأنني أملك الآن كثيرا من العبيد سيعملون من أجلي".

ويتماشى ذلك مع رسالة مشفرة أخرى لزودياك تم فكها في عام 1969 حيث قال القاتل إنه يرتكب جرائمه بهدف "جمع العبيد من أجل الحياة الآخرة".

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي FBI أنه على دراية بشأن فك شفرة الرسالة، مشيرا إلى أن التحقيق في سلسلة الجرائم المروعة التي اقترفت قبل أكثر من 50 عاما لا يزال مستمرا.

وأعلن زودياك إجمالا في سلسلة رسائل بعثها إلى وسائل إعلام في سان فرنسيسكو عن ارتكابه 37 جريمة قتل، وأكدت الشرطة أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم على يدي القاتل الغامض.