الغرفة التجارية: بيع الأدوية على فيسبوك والإنترنت عشوائي ولا يخضع لضوابط

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي كـ«فيسبوك» والإنترنت أمر عشوائي لا يخضع لأية ضوابط، مناشدًا المواطنين التعامل مع الصيدليات المرخصة والخاضعة للرقابة من الدولة ويتم التفتيش عليها والتأكد من صلاحية المنتجات وظروف التخزين والنقل فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأدوية التي تُباع على الإنترنت غير معلومة المصدر أو مكان تعبئتها، منوهًا إلى أن حق المتعامل مع تلك الأماكن يضيع؛ بسبب عدم المقدرة على العودة إلى الأماكن المسؤولة عن البيع قانونًا.

وأكد أن المواطن يستطيع الحصول على حقه كاملًا حال حدوث مشكلة في الدواء الذي صرفه بروشتة من الصيدليات المرخصة، قائلًا إن هيئة الدواء لا تسمح بنزول دواء في أي صيدلية إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن بيع الأدوية عبر الإنترنت غير ممنوع على مستوى العالم، موضحًا أن بيع وتداول الأدوية عبر الإنترنت في الخارج يخضع لمنظومة متكاملة مخصصة لبيع وتصنيع وتداول العقاقير.

وأوضح أن المنظومة تشمل وضع رقم تعريفي لكل علبة دواء بما يساهم في العودة إليها حال الإبلاغ عن المشكلة والتواصل مع المصنع المسؤول عن الإنتاج، معقبًا: «هناك أمور عجيبة تحدث على الإنترنت في مصر لكن الدولة تراقب ممثلة في مباحث الإنترنت وحماية المستهلك وهيئة الدواء».

وأصدرت محكمة جنح مستأنف جنوب، حكما قضائيا نهائيا بإغلاق تطبيق «صحتك» الالكتروني لبيع الأدوية عبر الانترنت، وذلك في البلاغ الذى تقدمت به النقابة العامة لصيادلة مصر للنيابة والتي قامت بدورها بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية وانتهى القضاء نهائياِ بتغريم الشركة المخالفة واغلاق التطبيق محل الاتهام.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أن الحكم يأتي تكليلا للجهود التي بذلتها النقابة العامة لصيادلة مصر في مواجهة التطبيقات الالكترونية التي تبيع ادوية عن طريق الانترنت بالمخالفة للقانون، حيث قدمت النقابة بلاغات للنائب العام ولجهاز حماية المستهلك في التطبيقات المخالفة، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة تلك التطبيقات بكافة السبل القانونية لغلق باقي التطبيقات.