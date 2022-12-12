تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8ر20% خلال أول 10 أيام من ديسمبر

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 8ر20% على أساس سنوي في الـ10 أيام الأولى من ديسمبر الجاري، ما يعزى رئيسيا إلى تراجع صادرات الرقائق والأجهزة المحمولة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات دائرة الجمارك في البلاد أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 4ر15 مليار دولار في الفترة ما بين 1 إلى 10 ديسمبر.

وتراجعت الواردات كذلك بنسبة 3ر7% على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 3ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 9ر4 مليارات دولار.

وبحسب القطاع تراجعت صادرات الرقائق، بنسبة 6ر27% على أساس سنوي إلى 63ر2 مليار دولار. وتراجعت صادرات الصلب وقطع الغيار بنسبتي 1ر37% و 2ر23% إلى مليار و 459 مليون دولار على التوالي، خلال تلك الفترة. كما هبطت صادرات رقائق الأجهزة المحمولة بنسبة 6ر46% لتصل إلى 473 مليون دولار.

وعلى النقيض من هذا، ارتفعت صادرات المواد البترولية بنسبة 1ر20% إلى 48ر1 مليار دولار، كما قفزت صادرات السيارات بنسبة 1ر42% إلى 4ر1 مليار دولار.

ويتوقع على نطاق واسع أن تسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا سنويا هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2008.

وسجلت صادرات العام حتى الآن 3ر644 مليار دولار، ارتفاعا بنسبة 8ر6% على أساس سنوي، بينما زادت الواردات بنطاق أوسع بلغ 1ر20 % لتصل إلى 691 مليارا، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، ما نجم عنه عجز تجاري بقيمة 4ر47 مليار دولار.

وتراجعت الصادرات بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 91ر51 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما سجلت تراجعا بنسبة 7ر5% على أساس سنوي الشهر السابق له، وفقا لبيانات منفصلة من وزارة التجارة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها الصادرات لشهرين متتاليين منذ أوائل 2020. وكانت آخر مرة تسجل فيها كوريا الجنوبية انخفاضا في الصادرات لأكثر من شهرين في عام 2020 ما بين آذار/مارس وآب/أغسطس بسبب تداعيات جائحة كورونا.