لقى طفل مصرعه بينما أصيب شقيقه على يد عمهما، بعد أن تعدى عليهما بالضرب بسبب تدخين السجائر بمنطقة إمبابة في الجيزة.



كان قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من المستشفى تفيد وصول الطفل "محمود.أ" 5 سنوات، متوفي، بصحبة والده، سابق اتهامه في 8 قضايا، وآخر عاطل، 27 عاما، عم المتوفي، سابق اتهامه في 4 قضايا.



وبالانتقال والفحص وبمناظرة جثة الطفل المتوفي، تبين وجود آثار سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وبسؤال والده قال إنه عقب عودته من العمل فوجئ بتوثيق شقيقه طفليه وتعديه عليهما بالضرب نتيجة تدخينهما السجائر؛ فعاتب شقيقه وفك رباطهما، ثم عاد مرة أخرى إلى العمل.



وعقب مرور ساعة تلقى الأب اتصالا من شقيقه أخبره بأن نجله في حالة إعياء شديد وفاقد للوعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي، وتم القبض على المتهم عم المتوفي واقتياده إلى ديوان القسم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.