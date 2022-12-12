اجتاح حريق هائل مركز تسوق في الضواحي الشرقية لموسكو، الاثنين، وهو ثاني حريق في نوعه خلال 4 أيام.
في البداية، اندلع الحريق في منطقة تخزين بمركز "بالاشيخا" التجاري الشهير بتجارة مواد البناء ومواد الديكور المنزلي، ثم انتشر لاحقا إلى جزء من المبنى.
وتمكنت فرق الإطفاء من محاصرة الحريق بمساحة تبلغ نحو 9000 متر مربع، ومنعه من اجتياح المركز التجاري بأكمله.
وقال مسؤولون إن الحريق نجم عن ماس كهربائي، وسط أمطار غزيرة في موسكو، وفق شبكة الحرة.
ويأتي هذا الحادث بعد حريق اندلع، الجمعة، ودمر مخزن مواد البناء الضخم التابع لشركة (أو بي آي)، وهو جزء من مركز تسوق (ميغا) في خيمكي على المشارف الشمالية الغربية للعاصمة الروسية.
وأفاد مسؤولون بأن الحريق الذي أدى إلى مقتل أحد حراس الأمن اندلع بسبب اللحام الذي يبدو أنه ينتهك أنظمة السلامة.
واشتبهت إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذى اندلع، ليل الخميس الجمعة، نجم عن عمل "إجرامي" كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.