اجتاح حريق هائل مركز تسوق في الضواحي الشرقية لموسكو، الاثنين، وهو ثاني حريق في نوعه خلال 4 أيام.



في البداية، اندلع الحريق في منطقة تخزين بمركز "بالاشيخا" التجاري الشهير بتجارة مواد البناء ومواد الديكور المنزلي، ثم انتشر لاحقا إلى جزء من المبنى.



وتمكنت فرق الإطفاء من محاصرة الحريق بمساحة تبلغ نحو 9000 متر مربع، ومنعه من اجتياح المركز التجاري بأكمله.



وقال مسؤولون إن الحريق نجم عن ماس كهربائي، وسط أمطار غزيرة في موسكو، وفق شبكة الحرة.



ويأتي هذا الحادث بعد حريق اندلع، الجمعة، ودمر مخزن مواد البناء الضخم التابع لشركة (أو بي آي)، وهو جزء من مركز تسوق (ميغا) في خيمكي على المشارف الشمالية الغربية للعاصمة الروسية.



وأفاد مسؤولون بأن الحريق الذي أدى إلى مقتل أحد حراس الأمن اندلع بسبب اللحام الذي يبدو أنه ينتهك أنظمة السلامة.



واشتبهت إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذى اندلع، ليل الخميس الجمعة، نجم عن عمل "إجرامي" كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.





وكانت وزارة الحالات الطارئة الروسية أعلنت، الجمعة، أن "فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق على مساحة سبعة آلاف متر مربع"، اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو



واشتعلت النيران فى مركز التسوق "ميجا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية على بعد سبعة كيلومترات عن مطار شيريميتييفو الدولي.



وأوضحت الوزارة على تطبيق إنستجرام: "بسبب انهيار السقف، امتد الحريق على الفور في منطقة واسعة"، مشيرة إلى الصعوبة التي تواجهها فرق الإطفاء في العمل.



وبعيد ذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر في إدارة الطوارئ لم تحددها، أن السلطات تشتبه بأن الحريق نجم عن عمل "إجرامي".



وكان مركز "ميجا خيمكي" مقرا لعدد ضخم من سلاسل التجزئة الغربية قبل أن ترحل الشركات من روسيا في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا، ومن بين ذلك أحد متاجر أيكيا الأولى في منطقة موسكو.