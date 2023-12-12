لاعبو الأهلي يهنئون تاو وكهربا على جوائز الأفضل من «كاف»

حرص لاعبو النادي الأهلي على تهنئة بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، بعد حصولهما على جائزتين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

وكان بيرسي تاو قد حصل على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023، بينما نال محمود كهربا جائزة أفضل هدف، الذي سجله في شباك الهلال السوداني بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا عن النسخة الماضية.

وكان طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، قد حضر حفل «كاف» بالمغرب، وتسلم الجوائز التي حصل عليها الأهلي، حيث حصد جائزة النادي الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2023.

كما تسلم قنديل جائزتي بيرسي تاو ومحمود كهربا اللذين يوجدان حاليًّا مع بعثة الأهلي في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.