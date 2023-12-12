تنظم إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي ورشة العمل الثانية رفيعة المستوى لمجموعة العمل الإقليمية "الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة"، المنبثقة عن "المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة"، حضوريا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وسيشارك في الاجتماع الذي ينعقد على مدى يومين ممثلي أثنى عشر دولة عربية (الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، سوريا، العراق، فلسطين، قطر، مصر ، المغرب، موريتانيا، اليمن)، فضلا عن مشاركة أثنى عشر منظمة عربية متخصصة (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، منظمة المدن العربية، المنظمة العربية للسياحة، الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منظمة العمل العربية، المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة، اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الاسكوا والاكاديمية الوطنية للتدريب والقطاع الخاص.

وستتناول ورشة العمل أربعة محاور رئيسية وهى دور السياحة المستدامة الذكية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – التحول الرقمى والمدن الذكية المستدامة في ظل الاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعى ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – تطبيقات الذكاء الاصطناعى في القطاعات الحيوية وتأثيراتها على المستوى الاقليمى والدولى – الاتجاهات الحديثة في النقل الذكى المستدامة ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى.