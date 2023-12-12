 كريم عبدالعزيز يقدم مسرحية «السندباد» بموسم الرياض - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 4:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كريم عبدالعزيز يقدم مسرحية «السندباد» بموسم الرياض


نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 4:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 4:26 م

يعرض موسم الرياض في نسخته الرابعة، مسرحية «السندباد»، من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وذلك على مسرح بكرالشدي، في بوليفارد سيتي، حيث تنتطلق عروض المسرحية يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 28 من الشهر نفسه.

مسرحية «السندباد» من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف.

وتدور أحداث المسرحية، في إطار الاثارة والتشويق ويدور حول هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، لكنه وجد نفسه في مقبرة قديمة، وفيها سلسلة سحرية تعود به إلى زمن السندباد انتحل عمر شخصية السندباد، ليعيش حياة المغامرات والبطولات هل سيفضل البقاء في زمن السندباد، أم سيعود إلى حياته السابقة ؟.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك