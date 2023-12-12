كريم عبدالعزيز يقدم مسرحية «السندباد» بموسم الرياض

يعرض موسم الرياض في نسخته الرابعة، مسرحية «السندباد»، من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وذلك على مسرح بكرالشدي، في بوليفارد سيتي، حيث تنتطلق عروض المسرحية يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 28 من الشهر نفسه.

مسرحية «السندباد» من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف.

وتدور أحداث المسرحية، في إطار الاثارة والتشويق ويدور حول هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، لكنه وجد نفسه في مقبرة قديمة، وفيها سلسلة سحرية تعود به إلى زمن السندباد انتحل عمر شخصية السندباد، ليعيش حياة المغامرات والبطولات هل سيفضل البقاء في زمن السندباد، أم سيعود إلى حياته السابقة ؟.