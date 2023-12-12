الصين ترفع العقوبات عن 3 مسالخ أسترالية مع تراجع حدة التوترات بين البلدين

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، السماح لـ3 مسالخ أسترالية بتصدير اللحم البقري إلى الصين مجددا في ظل تراجع التوترات التجارية بين بكين وكانبرا.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إذاعة "أيه.بي.سي" ووكالة الأنباء "أيه.ايه.بي" الأستراليتين، أن أغلبية المسالخ في أستراليا مازالت على القائمة السوداء الصينية.

يذكر أن الصين أوقفت في 2020 استيراد اللحوم من 10 مسالخ في أستراليا، بدعوى أنها تضع بيانات خطأ على منتجاتها أو تصدر منتجات ملوثة.

وقال دون فاريل وزير التجارة الأسترالية لإذاعة "أيه.بي.سي"، إن قرار الصين رفع الحظر على 3 مسالخ أسترالية يعتبر خطوة إيجابية أخرى في اتجاه استقرار علاقتنا مع الصين.. ستواصل الحكومة ضغوطها من أجل إزالة العوائق التجارية الأخرى في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، رفعت بكين الرسوم التجارية على المنتجات الأسترالية بما في ذلك الشعير.

وفي الشهر الماضي، توصلت كانبرا إلى اتفاق مع بكين يمكن أن يؤدي إلى إلغاء رسوم الإغراق التي تم فرضها على الخمور في 2020.



وأصبحت العلاقات بين البلدين متوترة بشكل متزايد، بعد أن غضبت بكين من قرار كانبرا فرض حظر على استخداممعدات شركة الإلكترونيات الصينية هواواي في إنشاءشبكة اتصالات الجيل الخامس في أستراليا.

وفرضت الصين، رسوما عقابية على الخمور الأسترالية ضمن سلسلة رسوم تجارية وجمركية على الصادرات الأسترالية الأخرى بما فيها الشعير واللحم البقري والفحم.

وجرى إلغاء الرسوم على صادرات الشعير الأسترالي في أغسطس الماضي، وكانت تبلغ أكثر من 80%.