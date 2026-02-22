مسئول أوروبي يقترح تأجيل التصويت على اتفاقية التجارة مع واشنطن

اقترح رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بيرند لانج، تأجيل التصويت على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بداعي تغير بنود الاتفاقية.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إكس" الأحد. وأوضح أن حالة عدم اليقين تُحيط بالوضع القانوني للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.

وتابع قائلا: "هناك فوضى عارمة بشأن الرسوم الجمركية في الإدارة الأمريكية، ففي هذه المرحلة، لا أحد يفهم ما سيحدث بخصوص هذه الرسوم".

وأضاف لانج، أنه من غير الواضح ما إذا كانت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استنادا إلى المادة 122 تشكل خرقاً للاتفاقية، وأن الخطوة الأمريكية التالية غير معروفة أيضا.

وجرت مفاوضات اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 في ملعب تيرنبيري للغولف التابع لترامب في اسكتلندا.

بموجب الاتفاقية، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بـ15 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب هذا الاتفاق تصديق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليصبح نافذا.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المعروفة باسم اتفاقية تيرنبيري، الثلاثاء المقبل.

والجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية لتبرير فرض رسوم جمركية إضافية، لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه الرسوم.

وفي ذات اليوم، أعلن ترامب، عن تطبيق رسوم جمركية مؤقتة، بنسبة 10 بالمئة، ثم رفع النسبة إلى 15 بالمئة في اليوم التالي، على مستوى العالم، وذلك بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.