متظاهرون ينظمون مسيرة في شوارع لندن احتجاجا على النظام الإيراني

نظم نحو 1500 متظاهر مسيرة في وسط لندن لمطالبة الحكومة البريطانية بإغلاق السفارة الإيرانية.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت، بعد ظهر أمس السبت، قبل أن يشرعوا في السير على الأقدام نحو السفارة الإيرانية في وستمنستر.

ودعا منظمون، في كلمات في بداية المظاهرة، الحكومة البريطانية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وحمل بعض الأشخاص صورا لولي العهد الإيراني المنفي، رضا بهلوي، الذي وصفته إحدى المتظاهرات إنه "يقف مع الشعب الإيراني."

وأضافت المرأة، التي فضلت عدم ذكر اسمها: "ندعمه ليكون ملكنا القادم أو بديلا لهذا النظام."

و أثناء سير المتظاهرين في وسط لندن، كان من الممكن سماع هتافات "الحرس الثوري الإيراني إرهابي، أدرجوه على القائمة في بريطانيا".

واستمرت التظاهرة، التي كانت سلمية، لمدة تقل قليلا عن خمس ساعات.

كان الاتحاد الأوروبي قد أدرج رسميا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ، وردت إيران بتصنيف القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية.