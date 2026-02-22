الجيش الباكستاني يقتل 70 مسلحا على الأقل في ضربات على حدود أفغانستان

قالت وزارة الداخلية الباكستانية، إن الجيش الباكستاني قتل ما لا يقل عن 70 مسلحا في ضربات جوية على طول الحدود مع أفغانستان، صباح اليوم الأحد، مستهدفا ما وصفته بمخابئ مسلحين باكستانيين تحملهم مسؤولية هجمات حديثة داخل البلاد، وفق ما صرح به نائب وزير الداخلية. من جهتها، رفضت كابول هذا الادعاء.

ولم يقدم طلال شودري أي دليل على مزاعمه خلال مقابلة مع قناة "جيو نيوز"، قائلا إن ما لا يقل عن 70 مسلحا قتلوا في الضربات. وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية الرسمية لاحقا أن عدد القتلى ارتفع إلى 80 مسلحا.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إن "مناطق مدنية مختلفة" في مقاطعتي ننكرهار وبكتيا شرق أفغانستان استهدفت، بما في ذلك مدرسة دينية وعدد من المنازل. ووصف البيان الضربات بأنها انتهاك للسيادة والأجواء الأفغانية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عبر منصة إكس، أن الهجمات "أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بمن فيهم نساء وأطفال"، واصفا مزاعم باكستان بقتل 70 مسلحا بأنها "غير دقيقة".

وأضاف مولوي فضل الرحمن فياض، مدير جمعية الهلال الأحمر الأفغاني في ننكرهار، إن 18 شخصا قتلوا وأصيب العديدون الآخرون.

وأعلنت باكستان أنها نفذت ضربات على سبعة معسكرات للمسلحين واصفة هذا العمل بأنه "رد انتقامي" على موجة أخيرة من التفجيرات الانتحارية في البلاد، وهي خطوة من شأنها أن تؤجج حدة التوترات بين البلدين الجارين.

وفي تعليقات أدلى بها قبل فجر الأحد، كتب وزير الإعلام عطاء الله ترار على منصة التواصل الإجتمايع (إكس) أن الجيش نفذ ما وصفها بـ "عمليات انتقائية مبنية على معلومات استخباراتية" ضد سبعة معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية، والجماعات المتحالفة معها. وقال إنه تم استهداف جماعة تابعة لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية أيضا.

وفي أكتوبر الماضي، شنت باكستان أيضا ضربات في عمق أفغانستان لاستهداف مخابئ للمسلحين.