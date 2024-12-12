محافظ قنا يوافق على تعديلات المخططات الاستراتيجية لمدينتي نجع حمادي وأبو تشت

وافق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، على تعديل المخططات الاستراتيجية لمدينتي نجع حمادي، وأبو تشت، تمهيدًا لاعتمادها من قِبَل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويهدف هذا التعديل إلى تطوير وتحسين التخطيط العمراني بمدن المحافظة.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع حضره الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية وبناءً على قرار وزير الإسكان وتوجيهات وزيرة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية التي تم إقرارها عام 2020، والخاصة بتنظيم البناء داخل الأحوزة العمرانية، مع العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف عبد الحليم، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتعاون مع محافظة قنا، قامت بتعديل بعض الاشتراطات الواردة في المخططات التفصيلية التي تم إعدادها في ظل الاشتراطات البنائية القديمة، لتمكين المواطنين من الاستفادة من العودة إلى العمل بقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، هذا من شأنه تحسين البيئة العمرانية وتيسير الإجراءات اللازمة للتنمية العمرانية.