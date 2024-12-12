نجم أرسنال يفوز بجائزة استثنائية

فاز بوكايو ساكا نجم نادي أرسنال الإنجليزي بجائزة لاعب الأسبوع المُهداة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتألق ساكا بشكل لافت في فوز فريقه على موناكو الفرنسي بثلاثية دون رد لحساب الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ساكا هدفي أرسنال الأول والثاني بينما تكفل الألماني كاي هافريتز بتسجيل الهدف الثالث ليحصد المدفعجية 3 نقاط جديدة.

وتصدر ساكا التقييم بينما جاء في المركز الثاني، الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، بينما جاء ميكايل أوليس لاعب بايرن ميونيخ في المركز الثالث، وحل ماركو بيزوت في المركز الخامس.

يذكر أن ساكا سجل 14 هدفاً وصنع مثلها منذ أول مشاركة له في دوري الأبطال والتي كانت في عام 2023.