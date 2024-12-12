بايدن: النساء الأصحاء يساعدن في رخاء أمريكا

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه "فخور للغاية" لأن مبادرة أبحاث بشأن صحة المرأة أطلقها العام الماضي بناء على حث زوجته له، أدت لاستثمار حوالي مليار دولار؛ لأن صحة المرأة تحسن من رخاء الولايات المتحدة.

وقال في تصريحات ختامية في أول مؤتمر بالبيت الأبيض بشأن أبحاث صحة المرأة "إن هذه حقيقة. ولم نمرر هذا بعد إلى الفريق الأخر"، مشيرا إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإدارته القادمة.

وصوت ثلاثة محافظين رشحهم ترامب للمحكمة العليا من ولايته الرئاسية الأولى لصالح إلغاء الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض. وأدرج الديمقراطيون الحقوق الإنجابية ومسائل صحة المرأة في برامج حملاتهم الانتخابية العام الجاري.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم طاقم ترامب الانتقالي، إنه سيلتزم بتعهده بتحسين قطاع الخدمات الصحية في الولايات المتحدة.