استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أعضاء الوفد الكنسي العائد من إريتريا بعد المشاركة في انتخابات البطريرك الجديد للكنيسة الإريترية (كنيسة التوحيد الأرثوذكسية)، وهم الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (الدير المحرق)، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.

وقدم الوفد تقريرًا لقداسة البابا عن الزيارة تضمن الأجواء الإيجابية وحالة الترحيب التي لاقاها الوفد في كل مكان تواجدوا فيه طوال زيارتهم، سواء من المجمع المقدس الإريتري الذي شارك أكثر من نصف أعضائه في انتظار الوفد لدى وصوله مطار العاصمة أسمرة، أو من الشعب الإريتري.

كما ذكر التقرير رسالة التحية والشكر التي وجهها المجمع المقدس هناك لقداسة البابا تواضروس الثاني على إرساله الوفد للمشاركة في الانتخابات، بجانب الإشارة إلى خطوات وإجراءات الانتخابات التي جرت بنظام وهدوء، وانتهت إلى فوز الأب باسيليوس بأعلى الأصوات، حيث سيتم تنصيبه بطريركًا في شهر يناير المقبل.

من جهته عبر قداسة البابا، عن سعادته بإنجاز كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية مهمة الانتخابات والاستقرار على البطريرك الجديد، متمنيًا لهم دوام السلام والخدمة الرعوية المثمرة.