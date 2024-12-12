أسباب رحيل أحمد عيد عبد الملك عن تدريب غزل المحلة

قال عبد السلام نجاح، المدرب العام السابق لغزل المحلة، إن هناك بعض الأشخاص داخل إدارة النادي كانت ترغب في رحيل أحمد عيد عبد الملك وجهازه من تدريب زعيم الفلاحيين.

وأوضح عبد السلام نجاح خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، أن أحمد عيد اتخذ قرار الرحيل عن غزل المحلة بعد مباراة الزمالك مباشرة، رغم إنه كان بالإمكان الاستمرار مع الفريق حتى تتم إقالته ويحصل الجهاز على الشرط الجزائي.

وأشار عبد السلام نجاح، أن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة خاض 16 مباراة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك، خسر مباراتين فقط، موجهاً الشكر لجمهور غزل المحلة لدعمهم لهم وقت تواجدنا كجهاز فني للفريق

وواصل عبد السلام نجاح، أن فريق حرس الحدود مازال لديه فرصة لتحقيق نتائج إيجابية بالدوري تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، فهو قادر على تحقيق نتائج جيدة مع الفريق

وأتم عبد السلام نجاح ، أن حرس الحدود كان في احتياج لتحقيق الفوز من أجل عودة الثقة للاعبين والجهاز الفني.