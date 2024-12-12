شريف عبد المنعم: الأهلي قادر على تخطي باتشوكا في الإنتركونتيننتال

قال شريف عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، إن مباراة مباراة الأهلي ضد باتشوكا الميكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، والتي ستقام في الدوحة ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال، ستكون صعبة على الفريقين.

أضاف شريف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي قادر على الفوز أمام الفريق المكسيكي، مؤكداً أن أداء الأهلي مستقر في الوقت الحالي، مضيفاً أن لاعبي الأهلي لديهم خبرة في حسم المباريات الكبري.

واصل شريف عبد المنعم، أن السويسري مارسيل كولر، حدد نقاط القوة والضعف لفريق باتشوكا الميكسيكي بعدما تابع الجهاز الفني واللاعبين مباراة باتشوكا وبوتافوجو من المدرجات، محذرا كولر من سرعات لاعبي الفريق المكسيكي، مطالبا اللاعبين أن يكونوا في يقظة خلال الـ 90 دقيقة.

أشار شريف عبد المنعم، إلى أن مباراة الأهلي وباتشوكا ستصل إلى ركلات الترجيح، متمنيا التوفيق للفريق الأحمر للتأهل للمباراة النهائية من كأس التحدي لمواجهة نظيره ريال مدريد.

أتم شريف عبد المنعم، أن لاعبي الأهلي يجب أن يستفيدوا من عامل الأرض والجمهور ، مؤكداً أن النادي الأهلي يملك شعبية كبيرة في قطر ، وسيدخل المباراة ويرغب في حصد اللقب من أجل إسعاد جماهيره