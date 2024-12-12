فيلم رفعت عيني للسما يشارك في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

يشارك فيلم "رفعت عيني للسما" في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة، لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ 35، التي تنعقد خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

الفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات، اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية؛ لعرض أعمالهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة، وتسليط الضوء على بعض القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر، والعنف الأسري.

"رفعت عيني للسما" بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، الذي يضم كلا من: ماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون، ويوستينا سمير، وهو من تأليف وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.