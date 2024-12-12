استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء توجهه إلى عمله في مستشفى العودة شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد الطبيب سعيد جودة، بقصف من الاحتلال استهدفه خلال طريقه للعمل في مستشفى العودة شمال غزة.

وقالت إن جنود الاحتلال أطلقوا النيران على الطبيب من سلاح القنص مستهدفين رأسه، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

🚨عاجل | استشهاد الدكتور سعيد جودة جرّاء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه أثناء ذهابه إلى مستشفى العودة شمالي قطاع غزة. pic.twitter.com/rRQyLbKBUp — فلسطين أون لايـن (@F24online) December 12, 2024

واستشهد، منذ فجر اليوم الخميس، 35 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» باستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمحافظة غزة.

وأضاف أن 15 شهيدًا ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة اللوح، يؤوي نازحين، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين يقومون بتأمين المساعدات، غرب محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.