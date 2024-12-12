 استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء توجهه إلى عمله في مستشفى العودة شمال غزة - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2024 1:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء توجهه إلى عمله في مستشفى العودة شمال غزة


نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 1:02 م | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 1:02 م

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد الطبيب سعيد جودة، بقصف من الاحتلال استهدفه خلال طريقه للعمل في مستشفى العودة شمال غزة.

وقالت إن جنود الاحتلال أطلقوا النيران على الطبيب من سلاح القنص مستهدفين رأسه، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

واستشهد، منذ فجر اليوم الخميس، 35 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» باستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمحافظة غزة.

وأضاف أن 15 شهيدًا ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة اللوح، يؤوي نازحين، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين يقومون بتأمين المساعدات، غرب محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

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