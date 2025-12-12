التحالف الفائز في بولاق إسماعيل وخليفة يشيدان بوعي الناخبين ورفضهم للمال السياسي

نجح التحالف الانتخابي المكون من علي خليفة، مرشح حزب العدل، ومحمد إسماعيل، المرشح المستقل، والذي جرى إعلانه مؤخرا، في اقتناص مقعدين بدائرة بولاق الدكرور، وفقا للحصر العددي الذي أعلنته اللجنة العامة في الدائرة، في الوقت الذي يخوض فيه مرشح حزب مستقبل وطن حسام المندوه، والمرشج المستقل عربي زيادة جولة إعادة على المقعد الثالث بالدائرة.

وعبّر النائب محمد إسماعيل، في تصريحات لـ"الشروق"، عقب إعلان اللجنة العامة نتائج الحصر العددي، عن امتنانه لأهالي بولاق الدكرور الذين منحوه ثقتهم وكانوا سندًا له طوال فترة الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أنه سيواصل العمل معهم منذ اللحظة الأولى، إلى جانب المرشح علي خليفة الذي شكّل معه تحالفًا انتخابيًا.

وأضاف إسماعيل أنه ينتظر انتهاء الجولة الحاسمة من الإعادة لمعرفة المرشح الثالث الذي سيكمل معهم، ليكونوا جميعًا فريقًا واحدًا لخدمة أهالي الدائرة.

وعن تراجع نسب الإقبال في هذه الجولة، قال علي خليفة، المرشح المتقدم في نتيجة الحصر العددي، إن حالة من الارتباك أصابت بعض المواطنين بسبب تداخل المواعيد، ما أدى إلى انخفاض المشاركة نسبيًا.

وأضاف خليفة أنه يتوقع تحسن الإقبال في جولة الإعادة، خاصة أنها ستكون بين مرشَّحين فقط، وهو ما سيسهّل على الناخبين عملية الاختيار.

وأوضح خليفة أن هذا التحالف يعكس رغبة حقيقية في توحيد الجهود داخل الدائرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون واسع بين المرشحين المنتخبين لتلبية احتياجات الأهالي وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن العمل البرلماني لم يعد قائمًا على جهود فردية، بل على فريق منسجم يتشارك الرؤية والأولويات، مؤكّدًا أن الهدف الأساس هو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

و أكد أن الناخبين واجهوا المال السياسي ورفضوا التأثير عليهم بأي أساليب غير مشروعة، مضيفًا أن وعي أبناء الدائرة كان العامل الحاسم في خروج العملية الانتخابية بشكل يعكس إرادتهم الحقيقية.