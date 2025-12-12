جوتيرش يقترح برهم صالح مفوضا ساميا لشئون اللاجئين

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش اقترح الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشئون اللاجئين في العالم، خلفا للمنتهية ولايته للإيطالي فيليبو جراندي.

ونقل بيان للأمم المتحدة عن غوتيريش قوله: "انسجاما مع الفقرة 13 من النظام الساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يسعدني أن أبلغكم بعزمي على اقتراح برهم أحمد صالح من جمهورية العراق إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتولي منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين".

وأوضح البيان أن مدة المنصب تمتد 5 سنوات تبدأ في 1 يناير 2026، وتنتهي في 31 ديسمبر 2030"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

ويعد صالح (65 عاما) شخصية سياسية عراقية بارزة تتمتع بخلفية أكاديمية ودبلوماسية واسعة، وسبق أن شغل منصب رئيس العراق في الفترة الممتدة بين 2018 ـ 2022.

وقبل ذلك، كان رئيسا للحكومة في إقليم كردستان شمال العراق، وتولى مناصب وزارية مهمة في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء.

وشغل الإيطالي جراندي المنصب منذ عام 2016، ويمثل اقتراح برهم خلفا له خروجا عن التقليد المتبع بتعيين شخصيات من الدول المانحة الكبرى، وفق وسائل إعلام أمريكية.