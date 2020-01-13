الجونة يتظلم ضد عقوبة إيقاف حسام غالي

استقر مجلس إدارة نادي الجونة، على التقدم بتظلم لاتحاد الكرة، ضد قرار لجنة الانضباط في الجبلاية، بإيقاف حسام غالي مدير الكرة بالنادي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قد أعلنت مساء اليوم الإثنين، إيقاف حسام غالي، مباراتين بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه ضد أسوان، أحمد الغندور.

وتسعى إدارة نادي الجونة، تخفيف عقوبة إيقاف حسام غالي، بعد أن تعرض لعقوبة الطرد، بسبب اعتراضه على أحد القرارات التحكيمية للحكم أحمد الغندور.

وكانت انتهت مباراة الجونة أمام أسوان بالتعادل الإيجابي 1 - 1، بالجولة الماضية من بطولة الدوري العام.

ويخوض الجونة تدريباته بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو بارني استعداداً لمواجهة الزمالك على ملعبه بالبحر الأحمر.