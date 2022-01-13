خالد عكاشة عن جلسة السيسي مع مراسلي الوكالات الأجنبية: الرئيس رفع الكُلفة وتحدث بشفافية كاملة

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مراسلي الوكالات الأجنبية، قائلًا إنها كانت جلسة مصارحة منذ بدايتها؛ كان الرئيس يتحدث بشفافية كاملة.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه كل من محمد شردي ولبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه الرغبة في إجراء حوار صادق في الملفات كافة، معقبًا: «الرئيس رفع شيء من الكُلفة في هذا اللقاء ويريد أن يستمع للصحفيين والآراء المختلفة والمتنوعة».



وأشار إلى موقف الرئيس من انتقاد أحد الحضور طبيعة نقل الإعلام الأجنبي تقاريره عن مصر، معلقًا: «كان الرئيس سباقا في أن يقل له دعهم يكتبوا ما يكتبون، وإحنا معندناش أزمة في إننا نسمع الآراء كافة، وكان الرئيس يكاد يكون إن هو اللي جاء في صف الإعلام وحرية التعبير وأكد عليها وعلى أنه لا مشكلة في الانتقاد طالما موضوعي بطريقة شديدة التهذيب كما اعتدنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي».



وحول الأسئلة المثارة خلال الجلسة، عقب: «استمعنا إلى أسئلة تكاد تكون إكليشيهات مكررة تقال طوال الوقت من دون أي أداء موضوعي ودون الاستناد إلى بيانات او وقائع بعينها، حديث مرسل بشكل كامل».



وأشاد بردود الرئيس على الأسئلة خلال جلسته مع مراسلي الوكالات الأجنبية، قائلًا: «خطوة ذكية جدا من الرئيس إنه قال أنا معنديش أدنى مشكلة إنكم تعملوا لجنة وتعملوا حصر وتعملوا بيانات وتعرضوا أرقاما تكون موجودة أمام العالم كله».