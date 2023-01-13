مسؤولون عراقيون يوقعون اتفاقية للطاقة مع سيمنز الألمانية في برلين

وقع مسؤولون عراقيون صفقة ضخمة، اليوم الجمعة، مع شركة "سيمنز" الألمانية، لتحسين البنية التحتية للطاقة العراقية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني الحالية إلى برلين.

ويتواجد السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر بعد عام من الجمود السياسي في البلاد، في برلين حاليا للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

وتهدف الصفقة مع شركة سيمنز، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلى بناء وتوسيع محطات الطاقة لإنتاج 6 جيجاوات من الكهرباء بالإضافة إلى بناء خطوط كهرباء وإجراء عمليات الصيانة.

من جانبه، أكد متحدث باسم سيمنز، التي تتخذ من ميونخ مقرا لها، الصفقة بيد أنه رفض الكشف عن الشروط المالية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماعه في مقر إقامته بالعاصمة برلين، مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، في وقت سابق من اليوم الجمعة ، إلى التعاون مع المانيا" وتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في العراق"، وفقا لبيان للحكومة العراقية.

كان شياع السوداني أكد خلال لقائه مع ممثلي الشركات الألمانية في مستهل زيارته إلى ألمانيا، أمس الخميس، ثقة العراق بالشركات الألمانية لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية، مشيرا إلى أن هناك توجها للحكومة نحو المزيد من مشاركة هذه الشركات في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في العراق.

ووجه السوداني الدعوة إلى" الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيماويات"، ودعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهربا.