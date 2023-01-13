محادثات برلمانية رفيعة المستوى بين أرمينيا وفرنسا بشأن إغلاق ممر لاتشين

بحث رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان، اليوم الجمعة، مع نظيرته الفرنسية يائيل براون بيفيه الوضع الحالي في إقليم ناجورنو قره باغ وجميع القضايا الناتجة عن إغلاق ممر لاتشين، الذي يربط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة جوريس في أرمينيا.

وقال سيمونيان في مؤتمر صحفي مشترك أعقب الاجتماع في العاصمة الأرمينية يريفان: "لقد ناقشنا الوضع الراهن في منطقتنا، وجميع القضايا التي تتعلق بإغلاق ممر لاتشين".

وأضاف: "أستطيع القول على وجه اليقين إن شركائنا الفرنسيين على دراية جيدة ويتابعون عن كثب الموقف الجاري في أرمينيا، وحول ممر لاتشين"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.

كما توجه بالشكر إلى بيفيه على جميع المبادرات التي عرضتها فرنسا لحل الأزمة، وشكر أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على جهوده لإحلال السلام في المنطقة.

يُشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الجاري حكما يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.