 أوكرانيا تتوقع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال أقل من عامين - بوابة الشروق
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أوكرانيا تتوقع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال أقل من عامين

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 9:53 م
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة، إنه يتوقع انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في غضون أقل من عامين.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا بـ كييف في 3 فبراير المقبل من المتوقع أن يحظى بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين و 10 من المفوضين الأوروبيين.

وكتب شميهال في حسابه على موقع "تيليجرام": "هذه الزيارة ليست مجرد إشارة مهمة لدعم أوكرانيا في الحرب [مع روسيا] ولكنها تظهر أيضا أن الاتحاد الأوروبي منفتح على التفاوض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وصنف الاتحاد الأوروبي فى يونيو الماضى أوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين للانضمام إليه، لكن المحادثات عادة ما تستمر عدة سنوات، ولم يحدث من قبل أن تتعرض دولة للغزو وهي مرشحة محتملة لنيل عضوية التكتل الأوروبي.

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