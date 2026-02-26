تعليق مفاوضات إيران وأمريكا للاستراحة والمشاورات الداخلية

علّق المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون، اليوم الخميس، جولتهم الثالثة من المحادثات في جنيف لبعض الوقت لأخذ استراحة وإجراء مشاورات داخلية، على أن تستأنف في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية بأن المحادثات في جنيف علّقت لبعض الوقت على أن تستأنف في وقت لاحق الخميس.

وذكر متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع أمريكا ستستأنف بين الساعة 5 ونصف والسادسة مساءبتوقيت جنيف.

من جهته، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس": "تبادلنا اليوم في جنيف أفكارا بناءة وإيجابية، وتوقف المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون مؤقتا، وسنستأنف المفاوضات لاحقا اليوم"، مضيفا "نأمل في إحراز مزيد من التقدم".

هذا وذكرت وكالتا "إرنا" و"تسنيم" الإيرانيتين أن الوفد الإيراني سيجري مشاورات داخلية بعد ثلاث ساعات من المحادثات مع الأمريكيين.

وأبرز مسئول إيراني كبير لوكالة رويترز: "المحادثات مع أميركا في جنيف مكثفة وجادة.. المحادثات أثارت أفكارا جديدة تتطلب التشاور مع طهران ولا تزال بعض الفجوات قائمة".

وأمس الأربعاء، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر أن الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن عقدت بصيغتين: صيغة غير مباشرة قام فيها وزير الخارجية العماني بنقل الرسائل بين الجانبين، وصيغة مباشرة تمت بين الأمريكيين والإيرانيين.

وأوضح الموقع أن الإيرانيين قدموا مسودة لاقتراحهم لاتفاق نووي.

وإلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية العماني، شارك في المفاوضات أيضا المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي.

ودخلت واشنطن المحادثات طالبة من إيران أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساريا إلى أجل غير مسمى.

كما تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب البالغ 10 أطنان.