روي فيتوريا يكشف سلاح مصر للتتويج بكأس أفريقيا

أكد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر أن التواضع سيكون سلاح الفراعنة، من أجل التتويج ببطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال روي فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "منتخب موزمبيق فريق جيد جدًا، علينا أن نبقى متواضعين".

وأضاف المدرب البرتغالي: "البقاء متواضعًا هو رصيد أي بطل، نحن نعلم أن المباراة الأولى مهمة لكل فريق، ويجب أن نكون أقوياء ونفوز على موزمبيق، أو أي فريق آخر يجب أن نواجهه".

وأتم روي فيتوريا تصريحاته قائلًا: "علينا ألا نعتبر أن الفوز على موزمبيق أمرًا مفروغًا منه، لديهم لاعبين جيدين، ونحن على يقين من أننا سنحقق الفوز".

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق في السابعة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب فيليكس هوفويت بواني، لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس أفريقيا، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.