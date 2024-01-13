أعرب سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، عن أمله في صدور قرار واضح وحاسم من محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة «إبادة» بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «استوديو العرب»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، أن «جنوب إفريقيا دولة وازنة ولديها سلطة أخلاقية هائلة في العالم، كما أنها تمتلك تاريخًا حافلًا لمناهضة الاستعمار والعنصرية».

وأوضح أن جنوب إفريقيا واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمنع وتجريم الإبادة الجماعية، معتبرًا إياها «الدولة الأنسب للتقدم بتلك المرافعة».

وأكمل: «جنوب إفريقيا صنعت أمرًا تاريخيًا يوم الخميس، وقدمت مرافعة واضحة أمام العدل الدولية، والكرة الآن في ملعب النظام القضائي الدولي، ونجاحه يعني الانتصار للعدالة الدولية».

وأشار إلى أن «هناك دولًا عربية كثيرة دعمت توجه جنوب إفريقيا»، معقبًا: «لا نريد أن يكون الموضوع فقط منطقة الشرق الأوسط، ما فعلته دولة الاحتلال من جرائم، خاصة الإبادة الجماعية والتهجير والقتل والتدمير الجماعي للمنازل والمستشفيات والكنائس والمساجد، جرائم لها علاقة بالإنسانية جمعاء، ومن المناسب تقدم جنوب إفريقيا بتلك الدعوى بدعم كل الأطراف المؤمنة بالحق والعدل».

ونفى إمكانية أن تحكم العدل الدولية بالسلب، خاصة مع اكتمال أركان جريمة الإبادة، مستطردًا: «الجزء الأول متعلق بالنية الواضحة لارتكاب تلك الجريمة، والأمر مثبت من أعلى الهرم رئيس دولة الاحتلال ورئيس حكومتها وأعضاء الحكومة والكنيست، ولا يمكن بالمعنى القانوني أن يكون القرار سلبيًا في ظل الأهوال التي شاهدها العالم».