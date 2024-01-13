أجلت محكمة جنح ثالث أكتوبر، اليوم السبت، جلسة محاكمة المحلل الرياضي ولاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، لاتهامه بسبب وقذف 3 لاعبين سابقين هم "ربيع ياسين - عماد النحاس- مختار مختار" إلى جلسة 3 فبراير المقبل، وذلك لإعلان المتهم بدعوى التعويض المؤقت، وحضوره أمام المحكمة وسداد الرسوم.

كان المحامي محمد رشوان، قد تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لفرق مصرية.

وذكر رشوان في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبيّ الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.