قيادي حوثي: لدينا من القوة ما يكفي للرد على هجمات أمريكا وبريطانيا

قال قيادي حوثي بارز، اليوم السبت، إن جماعته لديها من القوة ما يكفي للرد على الهجمات الأمريكية البريطانية في اليمن.

وأوضح القيادي حميد عاصم، وكيل أول محافظة صنعاء وعضو فريق الحوثيين بمفاوضات السويد عام 2018، أن "العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني ومن تحالف معهم شنوا عدوانهم الغاشم على اليمن بـ73 غارة على عدة محافظات يمنية".

وأضاف عاصم، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذا العدوان بسبب وقوفنا إلى جانب أهلنا في غزة والضفة الغربية، ومنعنا للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة من المرور إلى الأراضي المحتلة حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار والسماح بدخول الدواء والغذاء والوقود ووقف الابادة التي يتعرض لها أبناء غزة".

وتابع: "لقد أعلنا ذلك مرارا وتكرارا ويعرف العالم أن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي تمر بسلام باستثناء السفن التي تتبع الكيان الصهيوني أو التي تريد الذهاب إليه".

وتوعد أن "كل الخيارات متاحة للرد على كل من اعتدى على اليمن في البحر أو في البر، ولدينا من القوة مايجعلنا نرد بقوة"، قائلا: "زمن ومكان الرد تحدده جهات معينة وخاصة القوات المسلحة، ولكن الرد لن يتأخر".

وأعلنت جماعة الحوثيين في بيان، أمس الجمعة، مقتل وإصابة 11 من أفراد قواتها بغارات أمريكية وبريطانية على اليمن، وتوعدت بـ"الرد المؤلم على أمريكا وبريطانيا".

وتواصلت الغارات لليوم الثاني على التوالي، حيث تم استهداف قاعدة الديلمي الجوية قرب مطار صنعاء الدولي، فجر اليوم السبت.