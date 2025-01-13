مصطفى بكري: إذا انصلح حال الدولار ستنصلح الكثير من أحوالنا الداخلية

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن نداء الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التماسك ضد التحديات دائمًا ما يجد صدى إيجابيًا كبيرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساحة حرة» عبر شاشة «الشمس»، اليوم الاثنين، أن الشعب المصري يدرك دوما أن التحديات دائمًا ما تستهدف وكذلك دولته.

ولفت إلى أن الرئيس يحرص أيضا على الحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث تمثل قضية الدولار القضية الأساسية التي تشكل هاجسًا في العملية الاقتصادية.

ونوه بأنه إذا انصلح حال الدولار ستنصلح الكثير من الأحوال الداخلية المصرية، حيث تقع على الدولة ديون كبيرة يتم سدادها بمبالغ كبيرة، مؤكدا أن هذه القروض لجأت إليها الدولة للمشروعات القومية والتنموية التي تشهدها البلاد.

وأفاد بأن الرئيس دائمًا ما يركز على أن الأزمة الاقتصادية أزمة عابرة ، ويحيي المواطنين على تحملهم الأزمة، وهو ما يعطي الأمل دائمًا، موضحًا أن الطروحات المتعلقة بالاستثمار واستخراج الغاز والبترول في الفترة المقبلة يعطي مؤشرًا مهمًا على أن البلاد ستخرج من أزمتها الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يركز أيضًا كثيرًا على قضية الوعي في مواجهة الشائعات والأكاذيب وهي حروب ممنهجة يمكن تسميتها بحروب الجيل الرابع أو الخامس أو السادس، وتهدف إلى تزييف الوعي ونشر الأكاذيب على حساب الحقيقية بما يهدف للتحريض ضد الدولة.

وذكر أن مصر مستهدفة من كافة الاتجاهات الاستراتيجية، سواء من الغرب حيث المؤامرة في ليبيا أو الجنوب حيث المؤامرة في السودان أو الشمال الشرقي حيث ما يجري في قطاع غزة وما تقوم به إسرائيل من عمليات إجرامية.